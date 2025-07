Trabajadores del Garrahan volvieron a marchar para pedir mejoras salariales

Buenos Aires. Trabajadores, médicos y residentes del Hospital Garrahan se movilizaron ayer a la Plaza de Mayo en un nuevo reclamo por las mejoras salariales y condiciones laborales. En ese sentido, el conflicto continúa escalando y se suman focos en el reclamo contra el Gobierno.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital, junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), expresó que el incremento propuesto por el Ministerio de la Salud no cubre las necesidades básicas del personal sanitario. Además, los representantes gremiales alertaron que los salarios actuales están por debajo de la canasta básica y reclamaron pase a planta permanente para trabajadores contratados bajo modalidades precarias.

Por su parte, los médicos residentes del Garrahan volvieron a advertir por su situación particular: señalaron la sobrecarga de tareas, la extensión de las jornadas y la falta de reconocimiento acorde a su formación y responsabilidades.

En tanto, desde el Gobierno nacional señalaron que los gremios están incumpliendo con la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo. Sostienen que se firmó un acta en donde se afirmó que el ámbito para discutir los sueldos es la paritaria nacional y que no habría medidas de fuerza.

Por lo tanto, las autoridades creen que el desenlace del conflicto será “progresivo” y vinculan cualquier posible avance a la capacidad del hospital de alcanzar mayor “eficiencia en los procesos”, con la expectativa de que los eventuales ahorros se redirijan a mejorar la situación del personal.