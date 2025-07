Milei les pidió “especialmente las élites, que recuperen el coraje de soñar”

Buenos Aires. El presidente Javier Milei participó ayer de un almuerzo en la sede de la calle Alvear del clásico Jockey Club de Buenos Aires. Allí, el mandatario habló antes más de 120 personas que participaron del evento y aprovechó para enviarles un mensaje a los empresarios de la Argentina.

“Estamos retornando al modelo de la libertad, el modelo de la abundancia y la generación de riqueza. Y estamos dejando de lado la mentalidad de escasez y redistribución que tanto daño le ha hecho a esta bella nación. Es por eso que es momento de reencontrarnos con el espíritu que caracteriza a Carlos Pellegrini, porque es momento de que la sociedad, y especialmente las élites, recuperen el coraje de soñar”, dijo Milei.

“Por eso no se me ocurre mejor lugar que este para mencionar estos temas, porque ustedes pueden ser la punta de lanza de este nuevo país. Ahora que es momento de volver a arriesgar, invertir y crear, como nuestros abuelos y bisabuelos, son ustedes los encargados de portar la antorcha de que les fue legada. Son ustedes quienes cuentan con el capital, el tiempo, los contactos y el conocimiento para comenzar a reconstruir la Argentina. Si no soñamos por nuestra cuenta con una Argentina próspera, los malos van a soñar por nosotros, pero no sueñan con el futuro próspero que nosotros imaginamos. Solo sueñan pesadillas de miseria y sujeción, que es a lo que nos acostumbraron los últimos cien años".



Gobernadores “perversos”

En otro tramo de su discurso, Milei insistió con sus ataques a los gobernadores. Ayer, los llamó "perversos" porque "aprovechan las bajas de impuestos nacionales para subir los impuestos a nivel provincial”.

“El ajuste nos es acompañado ni por la provincias ni por los municipios, que siguen manteniendo los mismos niveles en términos de PBI desde que asumimos, es decir que ha habido motosierra en la Nación y no en las provincias ni en municipios”, dijo el mandatario en su discurso ante las autoridades de la institución.

Y enfatizó que “hay casos de perversos que, frente a la baja de impuestos que hacemos nosotros, aprovechan esas bajas a nivel nacional para subir los impuestos a nivel provincial o municipal”.