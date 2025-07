La UATRE se moviliza “contra de los salarios de hambre”

País. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se moviliza hoy en distintos puntos del país, realizando cortes de rutas y manifestaciones en reclamo, según dijeron, de “paritarias justas y contra la oferta de salarios de hambre de parte del sector empleador agropecuario”.

Las medidas de fuerza se dan en un contexto de paritarias estancadas luego de que el viernes 18 de julio fracasara la última reunión de la Comisión Nacional Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). “El intento de diálogo fue saboteado por la actitud totalmente intransigente, provocadora y ofensiva de las entidades empresarias que integran la CNTA: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y Federación Agraria Argentina (FAA)”, comunicó la UATRE luego de que la reunión del viernes pasara a un nuevo cuarto intermedio programado para este martes 22.

“Las entidades se niegan sistemáticamente a reconocer el deterioro brutal del poder adquisitivo de nuestros compañeros y pretenden imponer aumentos miserables que ni siquiera alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria. Quieren institucionalizar el salario de hambre y consolidar la pobreza del trabajador rural. Desde la UATRE lo decimos con total claridad: no vamos a convalidar paritarias de miseria ni a firmar ningún acuerdo que legitime la explotación y el empobrecimiento del peón rural. La dignidad de nuestros trabajadores no se negocia. Exigimos condiciones laborales justas y un salario digno”, concluyeron desde el sindicato que lidera José Voytenco.

Las principales movilizaciones de la fecha se realizarán en Entre Ríos, Villa María, Salta y Jujuy. Las Delegaciones de Salta y Jujuy se movilizarán juntas a Salta Capital, a las 10:30 horas, frente a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En Villa María, se cortará la ruta en un punto crucial de circulación de intersección entre la ruta 158 del Mercosur, la ruta provincial 5 y ruta nacional 9. Por su parte, la Delegación gremial de Entre Ríos también cortará la ruta principal de acceso a la provincia.