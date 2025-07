La UOM marchará para exigir la homologación de su aumento

País. Los sindicatos se vienen quejando del “cepo salarial” del Gobierno nacional, pero este miércoles tendrá lugar la primera protesta concreta: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se movilizará a la Secretaría de Trabajo para exigir la homologación de su última paritaria, con cifras que superan la pauta oficial del 1% mensual.

La manifestación se realizará a las 12 en la avenida Leandro N. Alem al 600 y será encabezada por el líder de la UOM, Abel Furlán, quien esta semana se quejó en declaraciones radiales: “Nos ponemos de acuerdo con los empresarios a duras penas por las dificultades de la economía y la Secretaría de Trabajo ni siquiera se digna a homologar lo que las partes celebran".

El dirigente destacó que “hace 60 días esperamos la homologación” e hizo hincapié en que “la principal demanda” de su gremio es la recuperación salarial ya que para los trabajadores metalúrgicos “el salario no alcanza para garantizar el plato de comida”.

Furlán firmó a principios de junio con los empresarios un incremento del 7,6% en cinco tramos: 3,3% en abril, 1,2% en mayo, 1,1% en junio, 1% en julio y 1% en agosto, además de cinco sumas fijas no remunerativas de $30 mil para abril y de $25 mil para cada uno de los meses restantes.

Sin embargo, el acuerdo fue objetado por el Ministerio de Economía por haber superado el techo del 1% mensual y por eso hasta hoy no logró la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero.