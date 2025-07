El comunicado de Cristina Kirchner luego de la visita de Lula Da Silva

Buenos Aires. El presidente de Brasil, Lula Da Silva, finalmente se reunió con Cristina Kirchner en la casa del barrio porteño de Constitución, donde la líder del peronismo cumple arresto domiciliario.

La Justicia autorizó durante la mañana del miércoles que la ex jefa de Estado reciba al mandatario brasileño, quien llegó al lugar (con una gran escolta policial) minutos después de las 12:30 y se retiró a las 13:25, retiró 50 minutos después.

Minutos después del encuentro, la ex mandataria argentina escribió un tuit donde publicó una serie de fotos con el jefe de Estado brasileño. “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”, comenzó.

Y añadió: “Por eso hoy SU VISITA FUE MUCHO MÁS QUE UN GESTO PERSONAL: FUE UN ACTO POLÍTICO DE SOLIDARIDAD”.

En ese sentido, CFK señaló que “los ojos del mundo están viendo con atención como la ARGENTINA VIVE UNA AUTÉNTICA DERIVA AUTORITARIA DE LA MANO DEL GOBIERNO DE MILEI; EN LO QUE PODEMOS IDENTIFICAR COMO TERRORISMO DE ESTADO DE BAJA INTENSIDAD”.

“Ayer mismo, pudimos ver cómo BULLRICH HIZO DETENER a varias compañeras. Todas ellas… MUJERES, JÓVENES Y MILITANTES. Lo hizo a pedido de José Luis Espert, para quien sus opositores solo merecen “cárcel o bala”, igual que lo vimos el pasado 18 de junio, cuando estuvieron identificando y hostigando a las personas que marchaban para movilizarse a Plaza de Mayo", señaló en referencia a las detenciones de los sospechosos por el ataque con excremento animal a la casa del diputado.

Por otro lado, apuntó: “Nos costó demasiado construir LA DEMOCRACIA ARGENTINA como para permitir que ahora, paso a paso, la desmantelen. Sin embargo, esa misma democracia HOY ESTÁ SIENDO VACIADA DESDE ADENTRO POR UN GOBIERNO QUE SE DICE “LIBERTARIO”… PERO QUE SOLO LE DA LIBERTAD A LOS MÁS RICOS".

“Lo podemos ver cotidianamente en las violaciones a la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras ya señaló que la Argentina fue el país con la mayor caída en libertad de prensa del mundo… 47 posiciones en los dos años que lleva Milei de presidente. Y eso que los datos son de antes de que dejaran en coma al reportero gráfico Pablo Grillo por documentar la marcha de los jubilados", continuó.

La ex mandataria criticó fuertemente en su comunicado a Patricia Bullrich, Karina Milei y Santiago Caputo y remarcó: “Esta es la deriva autoritaria… Este es el Terrorismo de Estado de baja intensidad que vive la Argentina. ESTÁN CONVIRTIENDO AL PAÍS EN UN EXPERIMENTO CONTINENTAL. Así como Pinochet hizo que Chile fuera el laboratorio de los Chicago Boys, hoy quieren que nuestro país sea el banco de pruebas de Milei y los Caputo Boys. Mismo manual: SALARIOS DE HAMBRE, PRIVATIZACIÓN TOTAL, ENTREGA ABSOLUTA AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL".

“Lo que completa este cuadro tétrico… es esto que estamos viviendo: Prensa bajo cuerda por miedo al Presidente, a las órdenes del patrón o a la pérdida de la pauta; leyes represivas, líderes de la oposición a los que se les quiere impedir salir al balcón de su casa. Todo ES PARTE DE UN ATAQUE PREVENTIVO CONTRA LA CAPACIDAD DEL PUEBLO DE ORGANIZARSE", añadió.

Y escribió: “Sobre todo de cara a LO QUE VIENE DESPUÉS DE OCTUBRE, que ya Caputo anunció que se viene la verdadera motosierra: REFORMA PREVISIONAL, REFORMA LABORAL Y REFORMA FISCAL”.

Sobre el cierre del comunicado, la ex mandataria criticó al Gobierno tras los cortes de gas en medio del frío extremo: “Che Milei… con la ola polar que tenemos… ¿vos qué hacés? ¿Lo único que se te ocurre es meterle otro recargo a las boletas de un 6,4% más?... TARIFAS POR LAS NUBES, estufas apagadas, vos hablando de que hiciste buen trabajo en Mercosur… ¿y DEJASTE MAR DEL PLATA SIN GAS? Dale hermano… SEGUÍ VENDIENDO HUMO… lástima que no calienta", completó.