Kueider y Guinsel irán a juicio oral en Paraguay por tentativa de contrabando

Paraguay. El juez Humberto Otazú dispuso esta mañana enviar al ex senador nacional Edgardo Kueider y a su pareja, Iara Guinsel, a juicio por el delito de contrabando en grado de tentativa. Ambos pusieron un inmueble como fianza en la causa de extradición.

La audiencia preliminar se concretó esta mañana en el Juzgado de Delitos Económicos de Asunción. Comenzó sobre las 9 y finalizó antes de las 11. Al término del encuentro, Otazú anunció que la decisión es remitir el caso a juicio oral y público.

Kueider y Guinsel llegaron al salón acompañados de personal de la Policía Nacional de Paraguay. Ambos cumplen arresto domiciliario por esta causa y por el pedido de extradición a la Argentina que realizó la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

El ex legislador nacional fue recibido por sus abogados, Carlos Arévalo y Marcelo Bogado. Vestía camisa blanca, campera negra y jeans azules. De buen talante, saludó uno por uno a todos los que participaron de la audiencia.

Al concluir la instancia judicial, Otazú indicó en declaraciones a El Observador de Paraguay que su decisión fue “la apertura a juicio oral y público” del caso. Tanto a Kueider como a Guinsel se les imputa el hecho de haber querido ingresar al Paraguay con más de USD 200 mil sin declarar el pasado 4 de diciembre de 2024.

El magistrado comentó además que no hizo lugar a un planteo de nulidad que habían presentado Arévalo y Bogado contra la acusación. Los letrados solicitaban la absolución de sus pupilos.

La misma suerte corrió el pedido de que se excluyan como prueba los videos captados por las cámaras del circuito primario de Aduanas en el Puente de la Amistad y las filmaciones que se hicieron durante el procedimiento.

Además, remarcó que la rapidez en la decisión se debió a que durante la audiencia se plantearon “pocas incidencias”. “Había dos acusados y una defensa común que planteó dos objeciones a la acusación y tres inclusiones probatorias”, relató. Sobre esto último, Fiscalía no hizo objeciones. “El Juzgado también entendió que correspondía lo solicitado por la defensa y se admitieron”, puntualizó Otazú. No brindó detalles sobre el contenido material.

El magistrado remarcó que el único hecho punible que se les atribuye es tentativa de contrabando. “Así se inició el proceso. Fue la calificación primaria en el acta de imputación. Y hoy también el Ministerio Público Fiscal ratificó la postura de que se está hablando de una tentativa de contrabando”, por haber querido introducir ese dinero sin declarar al Paraguay.

“La defensa tiene un criterio jurídico distinto en cuanto a lo que debe considerarse bien o mercancía. Eso será objeto de debate en la instancia que corresponda, donde cada parte podrá producir pruebas y hacer uso del derecho que tienen. Además, podrán explayarse y exponer cuáles son los fundamentos de sus pretensiones”, consignó Otazú.

Completado este paso, la Justicia paraguaya deberá definir el Tribunal y la fecha en la que Kueider y Guinsel serán sometidos a juicio oral y público.

Esta instancia también influirá sobre el pedido de extradición que realizó la Justicia Federal argentina. Ayer, el exsenador y su pareja fueron detenidos y llevados ante el juez Rolando Duarte. Rechazaron la fórmula simple, es decir aceptar el pedido y regresar a la Argentina. Esto implica que habrá un juicio para determinar qué se hace.

Según puntualizó Duarte al término del procedimiento, Kueider y Guinsel depositaron 500 millones de guaraníes (unos 4 mil dólares) cada uno en calidad de fianza. Fue a través de un inmueble. Tras este primer paso, el Juzgado de Arroyo Salgado tendrá 45 días para remitir al juez paraguayo toda la documentación tendiente a la extradición. El único delito que le endosó la magistrada argentina a la pareja es el lavado de activos, pese a que en el caso que lleva hay otros crímenes tipificados.