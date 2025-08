Un sismo de magnitud 5.3 se registró en la zona de las Islas Malvinas

Islas Malvinas. Un sismo de magnitud 5.3 fue registrado en la mañana de ayer en las proximidades de las Islas Malvinas, más precisamente en la región geográfica correspondiente a las Islas Sandwich del Sur. El evento ocurrió a las 09:24:39 UTC y localizado a una profundidad de 112 kilómetros, con epicentro en las coordenadas -58.9717 de latitud y -26.1064 de longitud.

Poco después del reporte del IGN, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) de la Argentina ratificó el fenómeno y precisó que el movimiento telúrico tuvo lugar cerca de Bristol Island, una de las islas que forman parte del archipiélago ubicado al sureste del continente americano, en aguas del Atlántico Sur. Según detalló el jefe del Departamento de Oceanografía del SHN, Pablo Buonanotte, se trató de un sismo de magnitud 5.6, una diferencia atribuida a los distintos modelos de medición utilizados por los centros sismológicos internacionales.

"Este punto celeste, acabamos de tener un sismo de cinco punto seis en las Islas Subantárticas Argentinas“, informó Buonanotte en diálogo con el canal A24, mientras señalaba el epicentro en un mapa digital. Y agregó: ”No hay inconvenientes. En este momento estamos en invierno, entonces el pack de hielo atenúa todo lo que es las ondas, así que no hay una propagación de un posible tsunami hacia el norte como ocurrió hace unos meses“.

La misma fuente aclaró que no se reportaron impactos en la zona continental argentina ni en las Islas Malvinas, pese a la cercanía relativa del evento con estos territorios. “Por este sismo no estaría llegando a la zona continental argentina, ni siquiera a Malvinas”, afirmó Buonanotte.

El evento fue también confirmado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que publicó su informe a las 09:40 UTC, apenas 15 minutos después del sismo. El organismo norteamericano indicó una magnitud de 5.6 y una profundidad de 106 kilómetros, con un epicentro ubicado en las coordenadas 58.9377°S y 26.2035°W, dentro del área geográfica de las Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur. En cuanto a la intensidad, la evaluación fue de nivel IV en la escala MMI, lo que equivale a un temblor ligero en las cercanías del epicentro.

De acuerdo con los parámetros técnicos utilizados por el USGS, el evento fue considerado de nivel verde, tanto en la alerta por sacudidas como en la estimación de pérdidas económicas y víctimas fatales. Se indicó que la posibilidad de que se hayan producido muertes es del 65,3% en el rango de cero víctimas, con un 30,2% de probabilidad de entre una y diez muertes, y una probabilidad inferior al 1% de superar las 100 muertes. En cuanto al impacto económico, se estimó una pérdida probable de entre cero y un millón de dólares, también con una probabilidad menor al 1% de superar los diez millones.