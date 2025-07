El Gobierno fusionará los entes reguladores de gas y electricidad

País. El Gobierno nacional publicará la semana próxima un decreto que dará inicio a la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), tras la crisis de abastecimiento de gas natural que se vivió en los últimos días. La reestructuración se implementará antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas por la Ley Bases.

La norma establecía en su artículo 161 la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que asumirá las funciones de ambos entes. Estos fueron creados a principios de la década de 1990, tras la privatización de las empresas estatales que brindaban servicios públicos (Segba, Gas del Estado, Agua y Energía e Hidronor).

Los actuales interventores del Enre, Osvaldo Rolando (ex ejecutivo de Edesur), y del Enargas, Carlos Casares (ex ejecutivo en Tecpetrol, del Grupo Techint), ambos ex funcionarios del área energética en la gestión de Mauricio Macri, continuarán al frente de los organismos hasta el 9 de julio de 2026, cuando vence la prórroga otorgada por el Poder Ejecutivo o hasta que se conforme el directorio del nuevo ente, que contará con cinco miembros.

El Enre, creado en 1993, regula la actividad eléctrica y controla que las empresas del sector, como Edenor y Edesur, cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y los Contratos de Concesión. Es un organismo autárquico que sigue las directrices de la política energética nacional sobre el abastecimiento, transporte y distribución eléctrica.

El Enargas, creado en 1992, también depende de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. Regula, fiscaliza y resuelve controversias relacionadas con el servicio público de gas.

La fusión de los entes se lleva a cabo tras la crisis desatada esta semana por la ola de frío, que generó cortes de gas a empresas, estaciones de servicio y hogares, como en Mar del Plata, y récords en la demanda de electricidad, lo que obligó a las distribuidoras a realizar interrupciones preventivas. En el sector coinciden en que el próximo verano podría traer apagones masivos.