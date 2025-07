Le otorgaron la prisión domiciliaria a Alexia Abaigar, acusada de atacar la casa de José Luis Espert

Buenos Aires. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado resolvió este viernes concederle el beneficio de prisión domiciliaria a Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, e imputada por su presunta participación en el ataque con excremento al domicilio del diputado nacional José Luis Espert.

La medida fue adoptada bajo el régimen de vigilancia electrónica y quedó sujeta a la presentación de información por parte de la defensa sobre el lugar donde se cumplirá la detención.

En la resolución, la jueza dispuso conceder “la solicitud de prisión domiciliaria -bajo vigilancia electrónica- promovida en favor de Alesia Abaigar, de conformidad con lo previsto por el art. 10 inc. a) CP, 210 inciso ‘j’ del CPPF”, e intimó a su defensa a que, “en el término de una hora de notificada la presente, aporte el domicilio en el cual Abaigar cumplirá el arresto domiciliario aquí dispuesto, como así también los datos de la persona que designará como referente a tal fin”.

Además, la magistrada ordenó “al Complejo Penitenciario Federal N° VII de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal que, recibida que sea la información respecto del domicilio conforme el punto dispositivo que antecede, se sirva disponer el inmediato traslado de la imputada hacia dicho inmueble, a efectos de que sea allí donde se materialice el arresto domiciliario concedido, debiendo labrar las actuaciones de rigor que den cuenta de ello”.

El hecho que originó la causa penal ocurrió el lunes 16 de junio por la tarde, cerca de las 19, en la localidad bonaerense de San Isidro. Un grupo de personas arrojó bolsas con excremento animal frente al domicilio particular del diputado Espert -quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados- y dejó un cartel con una leyenda dirigida directamente hacia él. La secuencia quedó registrada en videos de cámaras municipales: en ellos se observa cómo al menos seis personas descienden de una camioneta blanca y descargan los bultos, que luego fueron desparramados sobre la vereda y el ingreso a la vivienda.

Anunciada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la detención de Abaigar se produjo el miércoles 25 de junio, en la zona norte del conurbano bonaerense, tras una serie de allanamientos ordenados por el juzgado interviniente. En la causa, se le imputa haber intervenido en la organización, logística y ejecución del acto junto a otras personas.

Tras ser arrestada, Abaigar fue trasladada a la Unidad Nº 31 del Servicio Penitenciario Federal e imputada por el delito de daño agravado. En su indagatoria ante el fiscal, se negó a declarar. La jueza rechazó, en principio, su excarcelación tras considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y señaló la “gravedad institucional del hecho”, dado que la víctima es un legislador nacional en funciones.

Alexia Abaigar ocupa actualmente el cargo de directora de Sensibilización y Promoción de Derechos en el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense. Su carrera en el sector público se inició en la ex AFSCA y continuó en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), donde intervino en la gestión de fondos concursables para medios comunitarios. En el gobierno de la provincia de Buenos Aires se desempeñó en distintas áreas desde la creación del Ministerio de Mujeres, en funciones de articulación institucional, asesoría de gabinete y dirección de programas vinculados con políticas de género.

Su formación académica incluye una licenciatura en Comunicación, una maestría en Políticas Sociales y una especialización en Comunicación, Géneros y Sexualidades, todas cursadas en la Universidad de Buenos Aires. También ejerce como profesora de yoga y ha mostrado en redes sociales afinidad con expresiones militantes del peronismo.

La investigación penal continúa y se prevén nuevas medidas para individualizar al resto de los involucrados. En paralelo, se dispuso la continuidad de la custodia preventiva en el domicilio del legislador.