Milei inauguró un templo evangélico en Chaco: calificó a la justicia social de "pecado capital”

Chaco. El presidente Javier Milei participó este sábado en Chaco de la inauguración del “Portal del Cielo”, el nuevo templo de la Iglesia Cristiana Internacional, con capacidad para 15.000 personas sentadas. Se trata del más grande de ese tipo del país.

El mandatario pronunció un discurso cargado referencias religiosas y con duras críticas a la izquierda, de la que dijo que “por su naturaleza anticapitalista, ha tergiversado los valores y principios judeocristianos que hicieron grande a Occidente en su moral retorcida, que es una distorsión de la moral sobre la cual la civilización fue construida, ha invertido el orden de los factores que conducen a la prosperidad”.

“¿En el fondo, de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica, es decir, es la envidia disfrazada de algo bienpensante, pero no deja de ser un pecado capital, como diría en algún momento Thomas Sowell. También, ¿desde cuando la envidia dejó de ser un pecado para capital, para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar. Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras", subrayó.

Cargado de referencias bíblicas y exaltación de la cultura judeocristiana, Milei basó su discurso en lo que llama la “batalla cultural”, a la que este sábado ubicó en uno de los “tres frentes” de su gobierno.

“La batalla cultural es quizás el más adverso de todos los frentes en los que combatimos, porque es un terreno invisible y donde ideas de distinto tipo y origen colonizan desde hace tiempo la mente de las personas, muchas veces sin que ésta se dé cuenta. De la Ilustración en adelante”, comentó.

“Hubo en el mundo occidental un alineamiento espontáneo entre las ideas de la libertad de nuestra cultura y el desarrollo económico y social de nuestras sociedades de la mano del capitalismo de libre empresa. Pero en las últimas décadas la izquierda dio de forma sostenida y efectiva su batalla cultural y lamentablemente ganó. Se convirtió en hegemonía, un relativismo cultural y moral sobre aquellos valores y principios que ordenan a nuestras sociedades desde niños”, agregó.

En ese sentido, Milei aseguró que bajo este sistema “se renunció a la cultura del trabajo, se renunció al ahorro, se renunció al valor sagrado de nuestra propia palabra e incluso al bien como valor supremo. Y se reemplazaron estos valores por quimeras”.

Luego detalló: “Al amor al trabajo se le opuso la fetichización del ocio. El ahorro se lo cambió por el gasto descontrolado, el endeudamiento irresponsable y frente a la verdad se dirigió la mentira. Pero esto no es gratuito porque estos son los conceptos elementales que permitieron a nuestros ancestros cosechar lo que sembraron y dejar un legado”.

Además, retomó su idea de que “el Estado es la representación del Maligno en la Tierra” y expresó: “La ideología del Estado omnipresente propone al Estado como una suerte de Dios que puede traer el paraíso a la vida terrenal si le rindiéramos pleitesía”.

Y dijo que “el verdadero resultado de empoderar al Estado, en última instancia, es que se rompa el vínculo entre el trabajo y la recompensa, entre la virtud y la felicidad”.

El evento forma parte del Congreso Mundial de “Invasión del Amor de Dios”, un encuentro de liderazgo cristiano que se extenderá durante dos días y cuya mayor expectativa radica en la presencia del jefe de Estado.

Para acceder al resto del congreso se requiere adquirir entradas que oscilan entre $30.000 y $100.000 en las áreas VIP. Las localidades más económicas (Kids, a $20.000) ya están agotadas.



La Iglesia Cristiana Internacional y el crecimiento evangélico

El “Portal del Cielo” surge como resultado de una década de obras que, según Ledesma, se financiaron íntegramente “en efectivo”, y cuya construcción fue motivada por una profecía que el pastor dijo haber recibido hace 17 años. Este templo, en Resistencia, se presenta como el auditorio evangélico más grande del país y uno de los más imponentes de la región.

La Iglesia Cristiana Internacional fue fundada en 1994 por Jorge y Alicia Ledesma con solo 12 personas. Actualmente, supera los 25.000 fieles por semana y declara 50.000 miembros activos. Sus prédicas se centran en sanación, milagros, transformación personal y prosperidad espiritual. Ledesma, considerado “apóstol” entre sus seguidores, ha recibido doctorados honoris causa en Teología y Capellanía por la CELA International University.

Además del ámbito religioso, la iglesia impulsa una red de merenderos, donaciones y acciones comunitarias en sectores vulnerables. Durante la pandemia, entregaron 80 toneladas de alimentos. El movimiento “Invasión del Amor de Dios”, liderado por los Ledesma, se expandió a más de 40 países y cinco continentes, con predicaciones traducidas a más de diez idiomas. Según la organización, cada año logran evangelizar a más de seis millones de personas a nivel global.

Más allá de su programa religioso, la Iglesia Cristiana Internacional destaca por una red de proyectos sociales en barrios vulnerables, habiendo entregado alimentos y articulado acciones solidarias durante diversas crisis recientes. Su movimiento insignia, “Invasión del Amor de Dios”, se consolidó como una experiencia de alcance global, con presencia en numerosos países y traductores en más de diez idiomas.