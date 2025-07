Milei habló del escándalo de las valijas: “Los controles son arbitrarios: los determina el agente de Aduana”

Buenos Aires. El presidente Javier Milei habló por primera vez en público del caso de las valijas que llegaron a la Argentina en un vuelo privado en febrero y cuyo contenido no habría sido controlado por las autoridades de acuerdo a las sospechas de dos fiscales.

Para el jefe de Estado, la denuncia es un “vuelto” por las reformas que impulsó como Presidente y la calificó como una “pelotudez grande como una casa”. “Hacen un collage de fotos para tratar de generar una historia falsa”, prosiguió.

El “collage” al que refiere Milei son imágenes que forman parte del dictamen que presentaron los fiscales para pedir medidas de investigación sobre la cuestión y fueron difundidas por diversos medios de comunicación.

Consultado por el periodista Luis Majul en El Observador por la polémica, el Presidente negó que hubieran existido irregularidades en los controles realizados a un vuelo privado que aterrizó en Aeroparque el 26 de febrero pasado. “No hay ninguna irregularidad, buscar una irregularidad es un disparate”, aseguró el jefe de Estado.

El viaje que es investigado por la Justicia llegó proveniente de Fort Lauderdale (Florida, EEUU) y fue realizado por un Bombardier Global 5000 matrícula N18RU, propiedad de la compañía OCP Tech, cuyo dueño es el empresario argentino Leonardo Scatturice.

Los fiscales Claudio Navas y Sergio Rodríguez presentaron un dictamen en el que señalan que las autoridades aeroportuarias no revisaron el equipaje de la única pasajera que viajaba en la operación y de los tripulantes.

“El criterio es que vos sos inocente hasta que se demuestra lo contrario. Esto es un tema no menor. En rigor, los controles en Aduana son discrecionales y arbitrarios: los determina el agente de Aduana”, explicó Milei.

Esa discrecionalidad -puntualizó- es una cuestión propia de Aduana. “El personal de Aduana decide cuándo se pasa y cuándo no”, dijo.

“No tiene nada de irregularidad, nada irregular, que pasen valijas. Porque ex-ante la gente es inocente hasta que demuestre lo contrario. Y segundo punto: hay algo que no es menor; ese equipaje venía de Estados Unidos. ¡Estados Unidos!, con lo cual lo que venía era, digamos, algo que tenía ya un control previo, serio“, continuó.

Milei también contradijo la versión de los fiscales de que la pasajera del vuelo, Lourdes Arrieta, había ingresado con 10 valijas: “No son 10 valijas, son 10 bultos, donde dos correspondían a la chica, dos a la tripulación, dos valijas a otra persona... Y había cuatro bolsas de compras”.

El mandatario recordó además que en cuanto aparecieron las primeras versiones sobre una presunta irregularidad, la Aduana inició una investigación interna cuyos detalles están a disposición de la Justicia.

El Presidente también cuestionó que se haya utilizado una foto en la que se lo ve con la pasajera del vuelo para intentar establecer que había cierta cercanía. “Es una foto en donde hay como 10 personas y está esta chica; que vos tengas una foto con alguien no te hace amigo”, detalló. También desmintió una relación con el dueño de la empresa: “Lo conozco de nombre, pero si pasa por acá no sé ni quién es”.