Milei reiteró que la suba del dólar no generará más inflación

Buenos Aires. El presidente Javier Milei publicó ayer un extenso texto, de carácter técnico, en la red social X en el que profundizó su postura de que el reciente aumento del dólar no tendrá impacto inflacionario. El mensaje, titulado “Aspectos esenciales del análisis monetario”, funciona como complemento de su discurso por cadena nacional y está basado en la teoría monetaria, con referencias a economistas de la Escuela Austríaca y a Milton Friedman.

Según el mandatario, la inflación “es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, producto de un exceso de oferta de dinero por aumento de emisión o caída en su demanda. En ese marco, descartó que la variación del tipo de cambio sea la causa del alza de precios: “El dólar reacciona primero como activo financiero, pero la causa real sigue siendo la cantidad de dinero”.

Milei explicó que, en procesos inflacionarios, el mercado financiero ajusta más rápido que el de bienes, lo que provoca que el dólar suba antes que los precios minoristas y los salarios. También subrayó que la lucha contra la inflación requiere paciencia, ya que una política monetaria seria tarda entre 18 y 24 meses en mostrar resultados.

Finalmente, advirtió que en Argentina la inflación está ligada a la “adicción al déficit fiscal” y que solo se derrotará manteniendo equilibrio y superávit fiscal, evitando la emisión monetaria. Cerró su texto con un mensaje político: “Por el bien de los argentinos deseo que asimilen la lección. Que Dios bendiga a los argentinos y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen”.