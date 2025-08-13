Los trabajadores del Hospital Garrahan inician un nuevo paro por 24 horas

Buenos Aires. Los trabajadores del Hospital Garrahan de Buenos Aires realizarán hoy un nuevo paro total de actividades por 24 horas, desde las 7 de la mañana, en reclamo de la sanción urgente y aplicación efectiva de la Ley de Emergencia Pediátrica, con la implementación inmediata de un aumento salarial.

La medida, votada en asamblea por la Junta Interna de ATE, incluye una movilización que comenzará a las 10.30 hacia la sede central de la obra social Unión Personal, en Tucumán 949, para exigir el fin de los cobros adicionales que la entidad implementó desde el 1° de agosto.

Según explicó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna, la jornada forma parte de la continuidad del plan de lucha que el personal del hospital viene sosteniendo en las últimas semanas. “Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado", señaló

En tanto, afirmó: “Además, Milei anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones. Por eso, es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya; se van profesionales todas las semanas. El hospital cuenta con recursos para incrementar inmediatamente el salario”.

