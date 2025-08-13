Se conocieron los datos de la inflación de julio y hubo un aumento

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer los números de la inflación de julio del 2025 y hubo un aumento de precios. Según pudo conocerse, en los primeros siete meses del año, los precios acumularon un alza de 17,3 por ciento y en la comparación interanual, el incremento fue de 36,6 por ciento.

Las mayores variaciones se registraron en el rubro recreación y cultura, con una variación de 4,8 por ciento, mientras que prendas de vestir y calzado volvió a dar deflación con -0,9 por ciento.

En el caso de la Provincia de Córdoba, la inflación fue de un 1,9 por ciento y tuvo una baja de 0,3 puntos en relación con la medición provincial de junio, aunque el acumulado (de diciembre del 2024 a esta parte) registró una suba de 18,6 por ciento.

El relevamiento permitió conocer que, en el séptimo mes del año, un núcleo familiar de cuatro integrantes necesitó $ 1.149.353 para superar el umbral de pobreza y eso representó un aumento de 1,9 por ciento en comparación con junio.