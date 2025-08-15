Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de 100 mil pesos a 30 días

Los bancos y las billeteras virtuales mejoraron los rendimientos de sus plazos fijos y se conoció cuánto se puede ganar al depositar 100 mil pesos durante un plazo de 30 días. Las entidades llevaron los rendimientos a los niveles más altos en los últimos meses y se ubicaron por encima de la inflación.,

Se aplicaron fuertes incrementos en las tasas nominales anuales (TNA) y el ajuste se enmarcó dentro de un contexto de mayor competencia por captar depósitos.

Hubo algunos casos como el Banco Nación, que aplicó una suba de 44 puntos porcentuales y reposicionó el plazo fijo como una de las alternativas más elegidas por los pequeños ahorristas.

Los rendimientos de cada banco y billetera virtual:

Banco Nación: TNA 44% .Ganancia: $3.616,44. Total: $103.616,44

Banco Galicia: TNA 43% .Ganancia: $3.534,25. Total: $103.534,25

ICBC: TNA 42,8% .Ganancia: $3.517,81. Total: $103.517,81

Banco Macro: TNA 38% .anancia: $3.123,29. Total: $103.123,29

Bancor: TNA 36,5% .Ganancia: $3.000,00. Total: $103.000,00

Banco Santander: TNA 35% .Ganancia: $2.876,71. Total: $102.876,71

BBVA: TNA 35% .Ganancia: $2.876,71. Total: $102.876,71

Mercado Pago: TNA 31,4% .Ganancia: $2.580,82. Total: $102.580,82

Personal Pay: TNA 31,4% .Ganancia: $2.580,82. Total: $102.580,82

Naranja X: TNA 42% .Ganancia: $3.452,05. Total: $103.452,05.

Ualá: TNA 27% .Ganancia: $2.219,18. Total: $102.219,18