Las acciones de Globant cayeron 15% en Wall Street

País. Las acciones de Globant, la empresa de servicios de tecnología y software que crea experiencias digitales innovadoras para diversas industrias, se hundieron 15% en Wall Street, a 66,07 dólares, después de que la compañía argentina reportó su primera pérdida neta desde 2013.

Este desplome deja a la capitalización bursátil de la compañía en los 3.042 millones de dólares. En lo que va de 2025 el desplome del market cap fue de más de USD 6.000 millones, desde los USD 9.200 de enero, dada la baja de 67% en la cotización de sus acciones en Nueva York.

Globant reportó su primera pérdida neta desde el 2013, a pesar de ingresos entre abril y junio de este año de USD 614,2 millones, que se mantuvieron en línea con las expectativas del mercado, dado que esto se compara con los ingresos de USD 587,46 millones en el segundo trimestre del año anterior.

El gigante tecnológico con base en Argentina sorprendió al informar un rojo neto de USD 3,7 millones, atribuible a “costos de optimización del negocio”, un ítem contable que saltó de cero a USD 47,6 millones en el segundo trimestre del año.

Bloomberg indicó que “este gasto coincide con el recorte de 3% del personal a nivel global que implementó la compañía como parte de su estrategia de reestructuración. Al cierre de junio la empresa contaba con 30.084 empleados, frente a 31.102 a marzo. No obstante, la plantilla quedó por encima de las 29.112 personas de hace un año”.