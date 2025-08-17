El glaciar Perito Moreno vive un retroceso sin precedentes por el cambio climático

Santa Cruz. El glaciar Perito Moreno, uno de los principales símbolos naturales de la Patagonia argentina, experimenta las consecuencias del cambio climático y un proceso de retroceso sin precedentes en décadas.

Luego de años de relativa estabilidad, un estudio reciente, en el cual participaron científicos argentinos y alemanes, mostró su adelgazamiento y disminución progresiva de la masa de hielo.

Estos datos ponen en evidencia una transformación acelerada del entorno natural y preocupan a la comunidad científica y académica.

Este fenómeno, que afecta no solo a la infraestructura regional sino que también impacta sobre la hidrología y el futuro de los ecosistemas aledaños, concentra la atención de investigadores, especialistas y organizaciones ambientales. Los testimonios de los expertos consultados por Infobae permiten dimensionar la complejidad y las derivaciones del problema.

Según los resultados del estudio, el glaciar Perito Moreno experimentó uno de los retrocesos más acelerados de su historia reciente. Entre 2020 y 2024, el frente norte del glaciar retrocedió aproximadamente 800 metros.

Hasta 2019, el glaciar solo había retrocedido entre 50 y 100 metros desde los máximos registrados en 2003/2004 y 2011/2012, pero en los últimos cuatro años la pérdida de masa y la retirada del hielo se aceleraron de manera considerable.

El comportamiento del glaciar Perito Moreno está determinado por la interacción entre la dinámica propia de los cuerpos de hielo y las modificaciones del clima regional.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el 2024 rompió los récords en cuanto al aumento de la temperatura media global, la cual se posicionó en 1,55 °C por encima de los niveles preindustriales.