Buenos Aires. El Council of the Americas convocó ayer en el Hotel Alvear de Recoleta a referentes del Gobierno nacional, la política y el sector privado. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, participó del evento y dio detalles sobre los principales lineamientos de su cartera y los datos que, según señaló, impactan en la situación social de Argentina.

Entre los anuncios, Pettovello confirmó el lanzamiento de Beneficios ANSES, un programa que incluirá descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en cadenas de supermercados y comercios de distintos rubros. La noticia se conoció después de la ratificación en e Diputados al veto del Ejecutivo a la ley que aumentaba los haberes jubilatorios.

Según explicó la ministra durante su intervención, el nuevo beneficio se instrumentará a través de acuerdos entre ANSES, supermercados, cámaras comerciales y otros actores del consumo masivo. La funcionaria enfatizó que el objetivo es fortalecer el poder de compra de quienes reciben jubilaciones y pensiones, sin que sea necesario realizar trámites ni intermediaciones. Las devoluciones se acreditarán directamente en las cuentas de los beneficiarios.

Pettovello contextualizó las medidas mencionando las cifras de pobreza y pobreza infantil que prevalecían en diciembre de 2023, cuando asumió en el cargo. “En ese momento, la pobreza saltó al 52 por ciento y, según INDEC y UNICEF, la infantil alcanzó el 70 por ciento. Es decir, siete de cada diez niños eran pobres”, afirmó. En ese marco, remarcó que la primera acción del Gobierno fue la desintermediación de los programas sociales, con la meta de “devolver la libertad y la dignidad a la gente”.

