País. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de controladores aéreos, anunció un cronograma de medidas de fuerza que comenzarán la semana que viene y generarán interrupciones en los vuelos desde este viernes. Las medidas se conocieron tras el fracaso de la negociación paritaria.

El gremio destacó que la medida “solo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados”.

El cronograma difundido por el gremio contempla las siguientes fechas y horarios para las medidas de fuerza:

Viernes 22 de agosto, con restricciones de 13 a 16 y de 19 a 22.

Domingo 24 en los mismos horarios.

Martes 26 habrá afectaciones de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 se aplicará entre las 13 y las 16.

Sábado 30 volverán a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22 por última vez.

“Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, agregó.

Vale recordar que a principios de julio pasado, ante la amenaza de paros durante las vacaciones de invierno, la Secretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria por 15 días, pero el resultado de la mediación no fue el esperado. Mientras se ofrecía una pauta salarial en torno al 1% mensual, en línea con el resto del sector público, desde el gremio afirmaban que las medidas solo se iban a suspender si había “una propuesta salarial decente”.

Fuentes oficiales resaltaron que se están haciendo reuniones para destrabar el conflicto, aunque todavía no hay definiciones. Es importante mencionar que, dado que los controladores aéreos son servicio público esencial, el cronograma presentado es consensuado con las autoridades.

