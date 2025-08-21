Suben las jubilaciones y las pensiones: ¿cuánto se cobrará en septiembre?

Se viene el mes de septiembre y llega un aumento de las jubilaciones y pensiones. La mínima subió a $320.277 (en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en julio registró un alza del 1,9%) y se suma además un bono de $70.000.

También se actualizan la PUAM y las Pensiones No Contributivas

En términos interanuales, la suba acumulada alcanza un 366% y desde el gobierno nacional revelaron que la medida apunta a «sostener el poder de compra de los sectores más vulnerables».

En septiembre del 2025, quienes cobren la mínima percibirán $390.277,18 y por la máxima, se pagará $2.155.162,17. Por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se pegará $256.221,74 y con el bono, quedará en $326.221,74. A quienes acceden a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, se les abonará $294.194,02.