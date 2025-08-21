País. Después de más de dos décadas sin fabricar tabletas de chocolate en la Argentina, Nestlé retomó la producción local en su planta de Magdalena, provincia de Buenos Aires. La compañía puso en marcha un proyecto que incluyó tres nuevos lanzamientos: chocolate con leche súper cremoso, chocolate con almendras y chocolate semiamargo.

La iniciativa formó parte de un plan de inversión de aproximadamente US$10 millones, aprobado en 2023, que permitió ampliar líneas productivas y fortalecer la operación de la empresa en el país. Según explicó la firma, la decisión respondió a las preferencias de los consumidores locales y buscó consolidar su presencia en un mercado con fuerte tradición en el consumo de este producto.

En la Argentina, el segmento de tabletas representa el 46% del volumen total de la categoría, con un consumo per cápita cercano a los dos kilos anuales. Además, cerca del 70% de las compras de chocolate se originan en decisiones impulsivas y cada consumidor elige, en promedio, seis variedades distintas a lo largo del año.

El regreso de las tabletas de Nestlé se presentó como un hito dentro de una estrategia de mayor alcance. La compañía buscó responder a la tendencia de consumo de porciones más pequeñas y portables, adecuadas para diferentes momentos del día. Por esa razón, los nuevos productos se comercializaron en presentaciones de 25 y 50 gramos, diseñadas para un uso práctico y cotidiano.

En la actualidad, Nestlé cuenta con siete fábricas en la Argentina, distribuidas en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. En ellas trabajan más de 2300 colaboradores, lo que refleja la magnitud de la operación local.

El lanzamiento de las nuevas tabletas se sumó a otras innovaciones recientes del portafolio. En 2023, la firma introdujo Alpino, una línea premium inspirada en la tradición chocolatera suiza. Al año siguiente, en 2024, llegó Choco Trio, una propuesta que combinó galletitas y chocolate, después de haber alcanzado buenos resultados en mercados como Brasil y Uruguay.



