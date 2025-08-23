Buenos Aires. El juez federal Sebastián Casanello les prohibió este viernes la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de las personas investigadas en la causa por presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Casanello firmó ayer la medida que involucra, además de al ex titular de la ANDIS, a otros de los involucrados que fueron allanados durante la mañana, como los integrantes de la familia Kovalivker (Eduardo, Jonathan y Emmanuel), propietarios de la droguería Suizo Argentina; y Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Si bien se realizaron 14 allanamientos y se secuestraron documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, de momento no hay ningún detenido en la causa, sobre la que pesa secreto de sumario.

El momento más llamativo del megaoperativo, se dio durante el allanamiento a la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar, Kovalivker se estaba yendo en un auto: en el asiento de atrás del vehículo encontraron sobres en cuyos interiores había distintos montos en dólares. En total, se hallaron 266 mil dólares y 7 millones de pesos. Además del dinero, había anotaciones. También se secuestraron el teléfono celular y el pasaporte del involucrado.

Si bien Spagnuolo no fue hallado en ninguno de sus domicilios registrados, fue encontrado más tarde mientras manejaba dentro de un country de Pilar. La Policía lo detuvo y le secuestró el celular. Eso había sido solicitado por el fiscal federal Franco Picardi y lo ordenó el juez Casanello. El móvil será peritado. Además, se secuestraron una computadora y documentación.

El gobierno nacional echó a Spagnuolo, pero no hizo referencias a las acusaciones de sobornos ni negó la veracidad de los audios.