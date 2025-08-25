Chaco. El arquitecto Jeffrey Berk, titular de Jeffrey Berk Asociados, un reconocido estudio con sede en Martínez, al norte del conurbano bonaerense, prestó declaración testimonial ante la Justicia Federal de Chaco por el caso del pastor de los dólares milagrosos, Jorge Ledesma, quien construyó el Portal del Cielo, el auditorio evangélico más grande del país.

Berk fue convocado por el fiscal federal Patricio Sabadini para brindar detalles sobre su intervención en la construcción del templo ubicado en la calle Arribalzalga al 2000, en el corazón de Resistencia. Entre otros datos clave para la investigación, aportó que todo fue financiado por la Fundación Cielos Abiertos, y advirtió que la obra se está utilizando sin haberse concluido.

El arquitecto confirmó haber prestado servicios para la edificación de la iglesia a partir del 2013. Berk relató que su vinculación contractual se inició a principios de ese año, y que en marzo formalizaron un presupuesto que dio inicio al proyecto y los estudios de factibilidad.

Según su testimonio, el estudio de Berk se encargó del anteproyecto, el proyecto, la documentación ejecutiva y, posteriormente, realizó la dirección de obra. El honorario establecido para la primera etapa de servicios, el 19 de marzo de 2013, ascendió a $1.355.643, a valores de ese entonces. Sería un poco menos de 300.000 dólares.

Berk aseguró que este monto se pagó en ocho cuotas mediante transferencias bancarias y confirmó que la Fundación Cielos Abiertos fue la entidad que efectuó estos pagos. Es la organización sin fines de lucro que creó la iglesia del pastor Ledesma para canalizar donaciones.

Para las etapas subsiguientes, una vez aprobado el proyecto y comenzada la construcción, el estudio percibió un 2,5% más IVA sobre el avance liquidado de la obra. Berk enfatizó que Cielos Abiertos fue la encargada directa de todas las contrataciones de empresas y la adquisición de materiales, y que él auditaba los volúmenes de obra y los costos unitarios, pero no actuaba como empresa constructora.

El arquitecto advirtió que la obra, que obtuvo su aprobación municipal en julio de 2015, aún se encuentra incompleta. Estimó el avance general del proyecto entre un 40% y un 60%. Aunque la sala central presenta un avance del 75% al 80%, todavía faltan cielorrasos, revestimientos de pared y la finalización de las gradas, alertó el especialista en su testimonial.

Berk relató que la última vez que visitó la obra fue en enero de 2024. Desde entonces, si bien recibió consultas telefónicas, la fundación ha emprendido algunas tareas de forma independiente, como la instalación de audio, una pantalla LED y la terminación de un piso, sin su intervención o control. Inclusive, el arquitecto se mostró contrariado por la adición de una construcción no prevista en la fachada, a la que describió como un “cascarudo cuadrado” y una “variación rara” al proyecto original. “Es como que están en una etapa de ‘hágalo usted mismo’”, graficó ante el fiscal Sabadini.

La obra recién inaugurada es un estadio cerrado con capacidad para 15.000 personas sentadas. Todavía no está claro cuánto costó construirlo, pero según las estimaciones de la Justicia el valor final no bajaría de los 50 millones de dólares.