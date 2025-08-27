Cuánto se pagará a las autoridades de mesa en las elecciones legislativas

El gobierno nacional dio a conocer cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas de octubre, que se celebrarán el próximo domingo 26 de octubre.

Según pudo conocerse, los montos van de $40.000 a $120.000.

Cuando restan dos meses para la celebración de los comicios, se fijaron los valores que percibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales, tecnológicos y de locales de votación.

Quienes resulten designados como autoridades de mesa cobrarán $40.000 por la jornada electoral, con la posibilidad de sumar otros $40.000 adicionales si completan las capacitaciones previas organizadas por la Justicia Nacional Electoral. Asimismo, los delegados de locales de votación, responsables de la organización de los comicios, percibirán $80.000.

En tanto, los delegados judiciales, que deberán realizar reportes de incidencias o tareas adicionales solicitadas por la Cámara Nacional Electoral, cobrarán $40.000, mientras que los delegados tecnológicos —encargados de la verificación biométrica de electores— recibirán $120.000, el monto más alto fijado en esta resolución.