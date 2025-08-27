«Kukas tira piedras»: el mensaje de Milei tras los piedrazos a la caravana

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para referirse al ataque que sufrió esta tarde en Lomas de Zamora. «Kukas tira piedras»; escribió el mandatario, quien se pronunció sobre los piedrazos que llovieron sobre la caravana que realizaba junto a José Luios Espert y Karina Milei.

El acto de campaña terminó con corridas, empujones y un operativo de evacuación.

Tras haber llegado a la residencia presidencial, el máximo referente de La Libertad Avanza, expresó: «En Olivos con el PROFE José Luis Espert y EL JEFE Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia».

«El 7 de septiembre y el 26 de octubre digamos en las urnas kirchnerismo nunca más»; añadió.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, aseguró que «el kirchnerismo organizó un ataque al presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar».

Espert relató cómo se vivió el momento del ataque desde el interior de la comitiva. «En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento»; sostuvo.