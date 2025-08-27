Video: Así evacuaron a Milei tras el ataque a piedrazos en Lomas de Zamora

Un operativo de emergencia se desplegó esta tarde para evacuar al presidente Javier Milei, quien fue atacado a piedrazos durante una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires). Los incidentes obligaron a suspender el acto proselitista del que también participaba José Luis Espert y Karina Milei.

Con escudos protectores y custodios armados, el mandatario y la comitiva fue retirada del lugar.

Los cuatro agentes de seguridad que se encontraban junto a Milei, tomaron intervención de inmediato y alertaron al Grupo Especial de Operaciones (GEO) que se ubicó en los edificios de la zona para identificar a los agresores. En medio del caos, el diputado y candidato libertario José Luis Espert, que se encontraba sobre el vehículo junto a Milei, se retiró en la moto de un militante.

«Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia»; escribió el presidente. «El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS»; posteó en su cuenta de X.