Guillermo Francos rechazó en Diputados las denuncias por coimas

Buenos Aires. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expuso ayer ante la Cámara de Diputados en medio de las investigaciones por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y por un centenar de muertos por el uso de fentanilo contaminado. El funcionario ratificó el rumbo económico, minimizó las acusaciones de corrupción y atribuyó todo a “una operación política” del peronismo.

“Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad, que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, dijo Francos.

Y arremetió: “Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”.

El jefe de Gabinete destacó que el Gobierno removió preventivamente al titular de la ANDIS y se avanzó con la intervención del organismo, con el objetivo de “garantizar su correcto funcionamiento y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes”. Según el funcionario, están “acostumbrados a la estrategia de causas que tapan causas” pero señaló que “la Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar y para sacar a la Argentina adelante”.

En esa línea, advirtió además sobre “el modus operandi populista que aparece con más fuerza en las elecciones”, y que mantiene “el deseo de conservar privilegios detrás de fines loables”. “Es una práctica que estamos desmantelando y, de no hacerlo, nos llevaría a la quiebra nacional”, fustigó.

Por otro lado, al ser consultado sobre las muertes con fentanilo contaminado, el jefe de Gabinete reconoció que se trata de una “catástrofe sanitaria” que involucra a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y recordó que el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo y dispuso preventivamente el apartamiento de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) por lo que describió como “una dilación injustificada en el procedimiento de inspección de laboratorio”.

El jefe de Gabinete destacó que el gobierno de Milei, bajo la premisa del déficit cero, ha sentado las bases de un “nuevo paradigma”. “En tan solo 20 meses desaceleramos la inflación de forma contundente y estamos cerca de eliminarla. Además, registramos un crecimiento de la actividad económica, con un incremento del 6,4% en junio”, dijo y agregó que el índice de salarios tuvo una suba de 20,4%.

“No hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en marcha la economía”, dijo categórico.

No obstante, en varios tramos de su exposición apuntó contra el kirchnerismo y puntualizó sobre la herencia económica que dejó la gestión de Alberto Fernández. “Los mismos que dejaron nuestro país con un déficit del 15% del PBI, consecuencia de la emisión monetaria descontrolada y el gasto público irracional e irresponsable, gastaban más de lo que tenían e incluso gastaban más de lo que emitían: ¿a quién en su sano juicio le puede parecer esto un modelo de crecimiento para el país?”, reflexionó.