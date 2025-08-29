Por incidentes, Karina Milei y Martín Menem suspendieron un acto de LLA en Corrientes

Corrientes. Lo que debía ser el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la capital correntina terminó en tensión y enfrentamientos que obligaron a suspender la actividad.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían llegado ayer a Corrientes para respaldar la candidatura a gobernador de Lisandro Almirón y a la postulante a la intendencia capitalina, Any Pereyra. La caminata estaba programada para las 17 en la peatonal Junín, en el marco de los últimos actos antes de las elecciones del próximo domingo.

Desde temprano, un grupo reducido de manifestantes opositores —unos 30, según medios locales— se apostó en la intersección de Junín y Córdoba con carteles y consignas contra Milei. Ante esta situación, la Policía Provincial sugirió modificar el recorrido y los referentes libertarios descendieron del vehículo una cuadra más adelante, en Junín y Mendoza.

Con la marcha iniciada, opositores intentaron acercarse al sector donde estaban los dirigentes, lo que derivó en forcejeos con militantes libertarios y personal de custodia. Finalmente, la actividad se dio por suspendida y Milei y Menem debieron retirarse en una camioneta.

El Gobierno provincial informó que durante los incidentes dos personas fueron detenidas por agredir a personal policial y trasladadas a la Comisaría 4ª. También confirmó que tres oficiales de la Policía correntina resultaron lesionados y están siendo atendidos por la ART.



Versiones cruzadas

Tras los disturbios, LLA responsabilizó al gobernador Gustavo Valdés. En un comunicado oficial, señalaron que “militantes políticos del gobernador radical irrumpieron violentamente en la caminata” y que la movilización debió suspenderse “para resguardar a vecinos y comerciantes”.

Desde el Gobierno de Corrientes negaron esas acusaciones y aseguraron que el operativo estaba a cargo de la Policía Federal. “No fue nada. Fueron cinco contra cinco. Se infiltró un grupo de kirchneristas y lo que más se vio fue el empuje de la propia custodia de Karina Milei contra su gente”, indicó un funcionario cercano al gobernador.

Además, desde la administración provincial remarcaron que Valdés estuvo concentrado en inauguraciones y en su propio cierre de campaña: “Fue un problema entre libertarios y kirchneristas, que aquí en Corrientes están lejos de competir en las elecciones”.