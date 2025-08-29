Se presentó el Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro

Mar del Plata. En el marco del III Plenario Anual de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), quedó formalmente presentado el Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro, integrado por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

El acto se realizó en la ciudad de Mar del Plata y contó con la participación de defensores y defensoras del pueblo de todo el país. La creación del espacio fue oficializada por el Defensor del Pueblo de Córdoba y Presidente Pro Témpore del organismo, Prof. Carlos Galoppo, quien expuso junto a sus pares de Santa Fe y Entre Ríos sobre los objetivos y alcances de la iniciativa.

Desde Córdoba y a través de videoconferencia, Galoppo destacó que la conformación del Foro representa “un espacio de diálogo y un testimonio del compromiso asumido para la defensa y promoción de los derechos humanos, así como la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“El desafío que tenemos los defensores del pueblo de estas provincias simboliza la apuesta por la unión, la equidad y la justicia social. Es un compromiso ético y moral con el futuro, que se construye a partir del diálogo, la cooperación y el bienestar común”, expresó el titular de la Defensoría cordobesa.

Durante su exposición, Galoppo repasó los antecedentes de la iniciativa, la reciente firma del Acta Constitutiva en Santa Fe y la proyección de trabajo del nuevo organismo. Asimismo, detalló que el Foro funcionará mediante una Junta de Defensores/as, una Mesa Ejecutiva y un Comité Ejecutivo con comisiones temáticas, entre ellas: Defensorías Municipales, Niñez y Adolescencia, Ambiente, Salud, Inclusión Social, Migración y Comunicación, con la posibilidad de sumar nuevas áreas en el futuro. También invitó a la firma del Estatuto que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba en los próximos días.

La formalización concluyó con las intervenciones de la vicepresidenta I de ADPRA y Defensora del Pueblo de Paraná, Ab. Marcia López, y de Estanislao Parreño, Defensor Adjunto de Santa Fe, en representación de Arístides Lasarte.

El encuentro reunió a representantes de defensorías del pueblo de distintas provincias y municipios, entre ellos Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Río Cuarto, Tandil, Lanús y Morón, quienes acompañaron la creación del nuevo espacio regional.