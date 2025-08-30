Aumentan los impuestos a los combustibles: ¿Qué pasará con los precios?

País. El Gobierno nacional oficializó ayer un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles líquidos que impactará directamente en los precios de la nafta y el gasoil.

La medida fue confirmada a través del Decreto 617/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. La medida afectará directamente los precios de la nafta y el gasoil a partir del 1° de septiembre.

La actualización impositiva se enmarca en lo establecido por la Ley 23.966, que dispone una revisión trimestral de los tributos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. Según la normativa, el ajuste se aplicará hasta el 30 de septiembre.

En esta oportunidad, el monto imponible para la nafta sin plomo y la nafta virgen se fijó en $10,523 por litro. En el caso del gasoil, el incremento será de $8,577, al que se sumará un adicional de $4,644 correspondiente al tratamiento impositivo diferencial previsto en la ley.

También se actualizó el impuesto al dióxido de carbono: se aplicará un recargo de $0,645 por litro de nafta (sin plomo y virgen) y de $0,978 por litro de gasoil. Tal como ocurrió en ocasiones anteriores, el Gobierno optó por aplicar estos aumentos en forma parcial, aunque esta vez se completa el tramo final de las postergaciones acumuladas en los últimos meses.

Con esta decisión, a partir de septiembre volverán a registrarse subas en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio, que se sumarán a los incrementos ya acumulados durante el año. Desde el Ejecutivo explicaron que la medida busca avanzar en la normalización del esquema impositivo vigente y responde al cumplimiento estricto de la ley.

El efecto final sobre los precios al público dependerá del traslado que realicen las compañías petroleras, algo que se verá reflejado en los surtidores desde comienzos del próximo mes.