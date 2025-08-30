Coimas: Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

Buenos Aires. El empresario Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina, se presentó este viernes junto a su abogado en los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir con la orden de requisa dispuesta en la causa que investiga presuntos pagos ilegales en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Se trata del expediente que instruye el juez federal Sebastián Casanello con la intervención del fiscal Franco Picardi, que se abrió a partir de la difusión de audios del ex director de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se describía un circuito de supuestas coimas y se mencionaba de manera directa a la firma de la familia Kovalivker.

El empresario se presentó en el fuero penal federal acompañado de su abogado, Martín Magram, que también representa a sus hijos Jonathan y Emmanuel, actuales responsables de la compañía. En su paso por la fiscalía, hizo entrega de su teléfono celular para que sea sometido a peritajes, tal como había sido solicitado en el expediente.

En el caso de su hijo Emmanuel, su teléfono fue secuestrado la semana pasada durante un allanamiento en su domicilio en Nordelta, cuando intentaba salir en su vehículo. En el interior del auto se encontraron 266 mil dólares y siete millones de pesos en efectivo, repartidos en sobres. Jonathan, por su parte, había logrado abandonar el barrio privado antes de la llegada de la Policía de la Ciudad, aunque días después se presentó en tribunales para cumplir con la medida ordenada por el juez Casanello.

Ambos entregaron sus celulares sin facilitar las claves de acceso, lo que plantea un desafío técnico para los peritos judiciales que intervendrán por pedido del Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, en términos societarios Eduardo Kovalivker controla el 64,5% de las acciones de Suizo Argentina, mientras que Jonathan posee poco más del 21% y Emmanuel apenas el 0,015%, aunque este último cumple funciones ejecutivas en la firma. Si bien Eduardo se alejó de la gestión diaria para dedicarse a la escritura, aún conserva el control mayoritario del negocio.

La pesquisa sobre la empresa, en efecto, se activó tras el escándalo que suscitaron los audios donde una voz, que sería la de Spagnuolo, relataba presuntas maniobras de recaudación ilegal en el circuito de compra de medicamentos para el área de Discapacidad, y mencionaba supuestos vínculos con funcionarios cercanos al oficialismo, entre ellos Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.