Falleció Maritza Wilde, referente del teatro en la región

La Agencia Córdoba Cultura despidió con pesar a Maritza Wilde, reconocida actriz, gestora cultural y gran figura del teatro latinoamericano. Su nombre estuvo ligado durante décadas a la escena escénica regional, tanto arriba del escenario como en la organización de grandes encuentros artísticos.

Wilde dedicó su vida entera al teatro, llevando el arte boliviano a escenarios internacionales y proyectando a La Paz como un polo cultural de referencia. Fue la creadora del Festival Internacional de Teatro de La Paz (Fitaz) y del Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz, dos hitos que marcaron a varias generaciones de artistas y espectadores.

En reiteradas oportunidades visitó Córdoba, participando de festivales y encuentros teatrales, donde dejó huella con su carisma y su visión cultural integradora. Su trabajo permitió tender puentes entre países y consolidar una identidad latinoamericana sobre las tablas.

Su legado se expresa en décadas de obras, giras y festivales que continúan acercando a la ciudadanía al arte escénico. Maritza Wilde fallece, pero su nombre quedará asociado a la pasión por el teatro y a la construcción de un espacio común para los artistas de la región.