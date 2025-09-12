Los docentes universitarios se movilizarán contra el veto del Gobierno

Buenos Aires. A menos de 24 horas de la firma del veto a la ley de financiamiento universitario, uno de los sindicatos que nuclean a los profesores de la Universidad de Buenos Aires anunció la primera movilización en contra de la medida que firmó el presidente Javier Milei. En el medio, también todos los gremios realizarán un paro de 24 horas en todas las facultades nacionales en rechazo a la norma que aplicó el Poder Ejecutivo.

La convocatoria fue realizada por la Asociación Gremial Docente de la UBA que llamó a una movilización para este viernes desde las 15.30 que irá desde el Congreso de la Nación a la Plaza de Mayo, donde también participarán los trabajadores del Hospital Garrahan.

En este marco, la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU histórica, FATUN y UDA, adelantaron que la tercera Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el mismo día que se discuta en el Congreso los vetos, tanto al financiamiento universitario como a la ley de emergencia en pediatría.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que existe “un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”.

En el mismo sentido, alertó sobre la pérdida del salario en el sector: “El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor. Cada mes estamos peor”.

También habrá marchas en el interior del país. En Córdoba, ya anunciaron que se plegarán a la convocatoria y realizarán una medida de fuerza de 48 horas. La Federación Universitaria de Rosario también adelantó que se sumará a la movilización el día que se trate en el Congreso.

