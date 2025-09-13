El dólar subió por quinta jornada consecutiva

Buenos Aires. La plaza financiera argentina operó con debacle de precios este viernes, en una continuidad del derrumbe extendido luego de la derrota del oficialismo en la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires el último domingo.

Mientras que el dólar mayorista encadenó la quinta rueda seguida en alza, para operar al filo del techo de la banda de libre flotación dispuesta por el Banco Central, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 2,5%, a 1.759.874 puntos. Medido en dólares el Merval quedó debajo de los 1.200 puntos -piso desde agosto de 2024-, prácticamente la mitad que el récord de casi 2.400 puntos del 9 de enero.

En el mercado de cambios hubo “una postura muy grande de venta en $1.472, el techo hoy del esquema cambiario”, comentó esta mañana a través de la red social “X” Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group. El dólar mayorista llegó a negociarse a un récord de 1.457 pesos, para cerrar a $1.453, a solo 19 pesos de ese límite de oferta de contado.

