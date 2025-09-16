Buenos Aires cerró todos los juicios por bonos no ingresados al canje de 2021

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires anunció la resolución de todos los juicios vigentes vinculados a bonos que no ingresaron al canje de 2021. El acuerdo alcanzado con bonistas que habían obtenido fallos favorables en las Cortes de Nueva York, junto a los desistimientos recientes de demandas en Alemania, permite cerrar definitivamente las controversias judiciales abiertas.

El ministro Pablo López destacó que se trata de “un hito más en el camino que iniciamos en 2020 desde la gestión del gobernador Axel Kicillof, a través del cual hemos logrado retornar a un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública”.

El acuerdo estipula que los acreedores recibirán la misma cantidad de bonos A en dólares con vencimiento en 2037 que hubieran obtenido en caso de adherir al canje de 2021, más un monto en efectivo equivalente a los servicios devengados desde ese año hasta la fecha.

De esta manera, la provincia completa prácticamente en su totalidad el proceso de reestructuración iniciado en 2020, sin afectar el compromiso de sostenibilidad fiscal. En 2021 se había logrado reestructurar el 97,66% de los bonos bajo ley extranjera, lo que permitió reducir los compromisos de corto plazo y ordenar el perfil de vencimientos.

López subrayó que este avance se da pese al complejo contexto económico y a la reducción de transferencias nacionales, reafirmando la voluntad de la Provincia de cumplir con sus obligaciones y continuar con una administración responsable.