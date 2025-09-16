La CGT se sumará a la marcha al Congreso contra los vetos presidenciales

País. La mesa chica de la CGT decidió sumarse con una columna propia a la Marcha Federal por la Salud y la Universidad Pública que tendrá lugar este miércoles por la tarde ante el Congreso para reclamar a los legisladores que rechacen los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, dijo el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, tras una reunión realizada esta tarde en la sede de su gremio, UPCN, Moreno al 1300, en la que se analizó el resultado de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires y se organizó el Comité Central Confederal de la CGT que se hará este miércoles para aprobar el 5 de noviembre con fecha del congreso que elegirá las nuevas autoridades de la central obrera.

“Todas las veces que nos quisimos sentar a dialogar con el Gobierno o no nos atendieron o fracasó la instancia”, destacó Rodríguez acerca de la relación con la administración libertaria, tras lo cual confirmó que la CGT se movilizará este miércoles al Congreso en rechazo a los vetos del Presidente a dos leyes clave.

Además del anfitrión, Andrés Rodríguez, al encuentro asistieron Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Octavio Argüello (Camioneros), Sergio Romero (UDA), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Maia Volcovinsky (Judiciales), Omar Plaini (canillitas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.