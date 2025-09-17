Advierten que el agujero en la capa de ozono está sobre el sur argentino

País. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el programa Copernicus alertaron por la presencia del agujero en la capa de ozono que se posicionó sobre el sur de la Argentina. De esta manera, algunas localidades de la Patagonia recibieron un alerta por la presencia de este fenómeno que tiene implicancias sobre la salud.

En ese sentido, una de las ciudades que se vio afectada fue Ushuaia que amaneció este martes bajo una advertencia inusual por el incremento de forma notable la radiación ultravioleta. La situación se mantendrá activa durante más de 24 horas y ya genera preocupación en la comunidad científica.

Aunque el fenómeno es estacional y se repite cada año en las regiones polares, su avance hacia el extremo sur argentino implica riesgos concretos para la salud y vuelve a poner el foco sobre una amenaza que parecía superada, pero que sigue latente.

Según la información satelital, la situación se inició a las 9 de la mañana y se mantendrá activa hasta el miércoles 17 por la tarde. En ese lapso, el fenómeno también alcanzará a Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, especialmente durante la madrugada.

De acuerdo con el SMN, durante este episodio la radiación ultravioleta (UV) en estas zonas se incrementa de forma importante, superando con amplitud los niveles considerados habituales para la época. El informe señala que se trata de un episodio transitorio pero de impacto directo sobre la salud pública. Las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas, incluso si el cielo se encuentra nublado. Entre las sugerencias: aplicar protector solar, evitar la exposición directa al sol en horarios críticos y mantenerse informado sobre el avance del fenómeno.

En cuanto a la duración del episodio, se espera que finalice alrededor de las 18 horas del miércoles, momento en el cual el agujero se replegará y dejará de afectar directamente a las localidades mencionadas. No obstante, el monitoreo continuará activo para seguir el desplazamiento del fenómeno y su posible evolución.

