Comienzan a llegar manifestantes a la Marcha Federal Universitaria

Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires será hoy el escenario principal de la Marcha Federal Universitaria prevista para las 17. Diversas agrupaciones que rechazan el veto al financiamiento universitario, dispuesto por el presidente Javier Milei, se concentrarán en distintos puntos de la ciudad durante la jornada y luego marcharán hacia el Congreso de la Nación, donde se tratará el veto presidencial. Además, habrá movilizaciones en distintas ciudades de todo el país.

A la protesta de la comunidad educativa, se suma una movilización de trabajadores del Hospital Garrahan, que se encuentran de paro. Mientras, Mientras, el Congreso debatirá también el veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica.

En Córdoba, el acto central comenzará a las 15.30. Yrigoyen y Obispo Trejo.