El Senado sesionará el jueves para rechazar el veto al reparto automático de ATN

Buenos Aires. La oposición senatorial se impuso ayer y mañana llevará al recinto, desde las 11, el rechazo al veto de la Casa Rosada sobre la ley que activó el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), norma empujada semanas atrás por los 23 gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires. En caso de avanzar con la insistencia, para la cual se precisarán dos tercios, la definición quedará en manos de Diputados.

El temario de la sesión de mañana se terminó de consensuar, ante un oficialismo con pocas defensas, en la reunión de Labor Parlamentaria que comandó ayer el senador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis). Lo hizo debido a que Victoria Villarruel se encuentra al comando del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Paraguay.

La iniciativa sobre los ATN fue aprobada por el Senado el 10 de julio pasado. Después, quedó sancionada por Diputados. Como la primera fue la de Cámara de origen, es allí donde tiene que iniciarse la insistencia de la norma. Sin dictamen, el texto precisará dos tercios en dos ocasiones: para su habilitación sobre tablas y la posterior votación para rechazar el veto.

