Según el ranking QS 2026
Universidad de Buenos Aires, la mejor de América Latina
Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires (UBA) se consolidó como la mejor institución de educación superior de América Latina, al ocupar el puesto 84 a nivel mundial en el QS World University Ranking 2026, el listado más consultado en materia académica internacional.
El ranking, que evaluó a 1.503 universidades de todo el mundo, incluyó a 137 de América Latina y destacó a la UBA en el primer lugar regional por su reputación académica, impacto en la investigación y alta empleabilidad de sus egresados.
En la región, detrás de la universidad argentina se ubicaron la Universidade de São Paulo (Brasil) en el puesto 108 y la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 116.
El Top 20 de América Latina
Universidad de Buenos Aires (Argentina) – 84
Universidade de São Paulo (Brasil) – 108
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) – 116
Universidad Nacional Autónoma de México (México) – 136
Universidad de Chile (Chile) – 173
Tecnológico de Monterrey (México) – 187
Universidad de los Andes (Colombia) – 212
Universidade Estadual de Campinas (Brasil) – 233
Universidad Nacional de Colombia (Colombia) – 259
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) – 317
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) – 345
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) – 371
Universidade Estadual Paulista – UNESP (Brasil) – 450
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) – 458
Universidad de Santiago de Chile – USACH (Chile) – 490
Universidad de Costa Rica – UCR (Costa Rica) – 499
Pontificia Universidad Católica Argentina – UCA (Argentina) – 517
Universidad Austral (Argentina) – 519
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio (Brasil) – 571
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) – 578
Cómo se mide la excelencia universitaria
El QS World University Ranking se elabora a partir de cinco ejes principales: investigación y descubrimiento (50%), empleabilidad y resultados (20%), experiencia de aprendizaje (10%), compromiso global (15%) y sostenibilidad (5%).
Con este nuevo reconocimiento, la UBA reafirma su liderazgo regional y consolida su prestigio internacional como referente académico, científico y cultural.