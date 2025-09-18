Universidad de Buenos Aires, la mejor de América Latina

Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires (UBA) se consolidó como la mejor institución de educación superior de América Latina, al ocupar el puesto 84 a nivel mundial en el QS World University Ranking 2026, el listado más consultado en materia académica internacional.

El ranking, que evaluó a 1.503 universidades de todo el mundo, incluyó a 137 de América Latina y destacó a la UBA en el primer lugar regional por su reputación académica, impacto en la investigación y alta empleabilidad de sus egresados.

En la región, detrás de la universidad argentina se ubicaron la Universidade de São Paulo (Brasil) en el puesto 108 y la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 116.



El Top 20 de América Latina



Universidad de Buenos Aires (Argentina) – 84

Universidade de São Paulo (Brasil) – 108

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) – 116

Universidad Nacional Autónoma de México (México) – 136

Universidad de Chile (Chile) – 173

Tecnológico de Monterrey (México) – 187

Universidad de los Andes (Colombia) – 212

Universidade Estadual de Campinas (Brasil) – 233

Universidad Nacional de Colombia (Colombia) – 259

Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) – 317

Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) – 345

Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) – 371

Universidade Estadual Paulista – UNESP (Brasil) – 450

Universidad Nacional de La Plata (Argentina) – 458

Universidad de Santiago de Chile – USACH (Chile) – 490

Universidad de Costa Rica – UCR (Costa Rica) – 499

Pontificia Universidad Católica Argentina – UCA (Argentina) – 517

Universidad Austral (Argentina) – 519

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio (Brasil) – 571

Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) – 578



Cómo se mide la excelencia universitaria

El QS World University Ranking se elabora a partir de cinco ejes principales: investigación y descubrimiento (50%), empleabilidad y resultados (20%), experiencia de aprendizaje (10%), compromiso global (15%) y sostenibilidad (5%).

Con este nuevo reconocimiento, la UBA reafirma su liderazgo regional y consolida su prestigio internacional como referente académico, científico y cultural.

