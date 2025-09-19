Huerta Grande: el intendente Corazza recorrió el Centro de Jubilados Raúl Matera

Huerta Grande. El intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, visitó el pasado lunes el Centro de Jubilados Raúl Matera de esa localidad, donde fue recibido por la presidenta de la institución, Rosalía Mosarenco, la tesorera Susana Barrera y los vocales Antonio Patullo y José María Vieytes.

Durante el encuentro, el jefe comunal recorrió junto a su equipo las instalaciones del centro, donde actualmente se llevan adelante refacciones en la parte trasera del edificio con el acompañamiento de la Municipalidad. El objetivo de las obras es mejorar el espacio físico y brindar mayor comodidad a los adultos mayores que concurren habitualmente.

Además, Corazza participó de una reunión de trabajo en la que se abordaron los proyectos en desarrollo y la utilización de los fondos provinciales recientemente otorgados a la institución.

