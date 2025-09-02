La Nación interviene en el mercado de cambio para frenar la suba del dólar

El gobierno nacional adelantó que intervendrá en el mercado cambiario para frenar la suba del dólar. Lo hará a través del Tesoro Nacional, dado que el Banco Central (BCRA) no puede hacerlo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La premisa será contener la volatilidad y aportar liquidez.

«El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento»; dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X.

Esto se debe a que el dólar oficial viene mostrando una tendencia alcista desde el pasado mes de julio (cuando registró un aumento del 14% en apenas un mes). Este lunes 2 de septiembre, se vendió a $1.385 en el Banco Nación, mientras que en la primera parte de la jornada llegó a los 1.390 pesos y algunas entidades bancarias lo comercializaron a $1400.