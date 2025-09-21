Milei defendió a Karina y dijo que este “es un momento bisagra”

Buenos Aires. Antes de su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, donde además tendrá una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Javier Milei dio una extensa entrevista en la que ratificó el rumbo de su Gobierno, defendió a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e insistió en acusar a la oposición de buscar desestabilizarlo.

El mandatario resaltó la importancia de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, a las que calificó como “la más importantes de nuestra vida”, y afirmó que es “un momento bisagra” para el país.

“Empezamos el camino que va a ser grande en Argentina nuevamente. Esto es muy importante, estamos frente a la elección más importante de nuestra vida, es el momento bisagra. Es decir, el statu quo va a tirar con todo, el statu quo va a ser la máquina de impedir. Al statu quo le conviene esta situación de pobreza, porque básicamente tiene esclavos. Clientelismo político. Nosotros, en cambio, proponemos que la gente sea libre y próspera. Entonces, imagínese que este modelo jubila a todo el partido del estado. Yo quiero cambiar de frente”, aseveró.

En la misma línea, dijo que la derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires no son el termómetro para las nacionales y lo explicó comparándolo con lo que ocurrió con LLA en 2023.

“Las distritales nunca fueron un buen predictor de las nacionales. Te cuento el caso nuestro. Nosotros en el 2023 cuando fuimos a las distritales nos fue muy mal. En todas, en todas sacamos menos que el diez por ciento. Y después terminamos ganando. Soy optimista, confío en los argentinos”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

Milei también fue consultado por la situación interna del Gobierno, en un clima de rumores sobre internas y cambios de Gabinete tras los últimos resultados electorales. En ese sentido, desmintió que haya peleas, y aprovechó para defender a su hermana Karina Milei y a su asesor, Santiago Caputo.

“Obviamente, la relación entre Karina y Santiago está bien. Pero yo tengo una pregunta: ¿creés que yo podría tener una buena relación con Santiago Caputo si se mete con mi hermana? Entonces, ¿se da cuenta de que no tiene sentido?. Ahora, ¿qué es lo que creen? ¿Qué las personas tienen que pensar todas iguales? Se plantean temas y hay visiones y en algunos momentos se opta por un camino y a veces se opta por otro. A veces se diseña un camino intermedio o a veces de esas dos posiciones se crea un nuevo camino", explicó.

Puntualmente, sobre la figura de su hermana, Milei fue contundente: “¿Usted cree que yo solo me crié en la adversidad? ¿Sabe quién remaba conmigo en ese momento? Karina. Igual que como remamos con Santiago (Caputo), igual que como remamos con todo el gabinete. Acá no afloja nadie. Estamos a mitad de camino, no vamos a volver para atrás", subrayó.

Asimismo, se refirió al rechazo en Diputados de los vetos al presupuesto universitario y la emergencia pediátrica, remarcó su compromiso con el equilibrio fiscal y dijo: “Nosotros vamos a preservar el equilibrio fiscal y vamos a utilizar las herramientas que sean necesarias para seguir sosteniéndolo. El equilibrio fiscal no se toca. Es la pieza angular de este programa”.