EE.UU. declara: “Argentina es un aliado clave y tendrá todo nuestro apoyo”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que Argentina es un aliado clave y de importancia sistémica para Washington en América Latina. En ese marco, sostuvo que el Tesoro “está listo para hacer lo necesario dentro de su mandato” con el fin de respaldar al gobierno argentino en su estrategia de estabilización económica.

En una serie de publicaciones en la red X, Bessent explicó que el paquete de medidas podría incluir swap de divisas, compras directas de moneda y adquisición de deuda argentina en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro estadounidense. “Todas las opciones están sobre la mesa”, subrayó.

El funcionario respaldó de manera explícita el rumbo del presidente Javier Milei: “Su apoyo a la disciplina fiscal y a las reformas pro-crecimiento son necesarias para romper con la larga historia de declive de la Argentina”.

Además, Bessent confirmó que este martes se realizará en Manhattan una reunión clave entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el propio secretario del Tesoro y el presidente Milei. Allí se analizarán los próximos pasos de la cooperación bilateral.

La declaración marca un fuerte gesto político y financiero de Washington hacia Buenos Aires, en un momento en que Argentina atraviesa un escenario económico delicado y busca respaldo internacional para sostener su programa de reformas.