Hospital Garrahan: habrá $450.000 extra para el equipo asistencial desde septiembre

El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” informó que, a partir de septiembre, el personal asistencial percibirá un complemento mensual de $450.000 y el personal administrativo en relación de dependencia $350.000.

Los incrementos se aplican con fondos propios, luego de un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa que permitió reducir gastos innecesarios y priorizar los recursos en los equipos de salud y en la atención de pacientes.

Desde el Consejo de Administración destacaron que la institución “no está en emergencia” y que los resultados alcanzados son fruto de una gestión transparente, con foco en la innovación tecnológica, la eficiencia administrativa y la inversión en capital humano.

El hospital subrayó que este esquema de incentivos busca sostenerse de manera responsable y sustentable, y que el camino a futuro contempla nuevos aumentos al personal de salud y también inversión en infraestructura.

Con estas medidas, el Garrahan reafirmó su posición como centro de referencia nacional en salud pediátrica, garantizando la mejor atención a niños y adolescentes de todo el país.