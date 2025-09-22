Milei reprogramó para hoy su viaje a EE.UU.

Buenos Aires. El presidente Javier Milei dispuso reprogramar su viaje a los Estados Unidos, en donde tenía previsto exponer ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y finalmente saldrá con rumbo a Nueva York el hoy por la tarde. El jefe de Estado mantendrá en este viaje las reuniones con su par norteamericano, Donald Trump, y con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Así lo confirmaron fuentes oficiales al tanto de las modificaciones en el itinerario del mandatario nacional, que originalmente tenía previsto partir a las 23:00 ayer, pero debió postergarlo por “reacomodamiento de agenda”.

