El respaldo financiero de EEUU calmó al dólar, que cerró a $1.430

País. El enfático respaldo del secretario del Tesoro de los EEUU, Scott Bessent, quien manifestó minutos antes de la apertura del mercado que la administración de Donald Trump está dispuesta “a hacer lo necesario para apoyar a Argentina” catapultó las cotizaciones de acciones y bonos argentinos y hundió el precio del dólar al punto de extinguir la brecha cambiaria, que había rozado el 7% el viernes.

En el mercado de cambios se negociaron USD 494 millones, sin necesidad de ventas a manos del Banco Central, que había acumulado una intervención negativa por USD 1.110 millones en las últimas tres ruedas.

El dólar mayorista finalizó la operatoria en el mínimo del día, a $1.408 para la venta, con un descenso de 67 pesos o 4,5% respecto del viernes. el tipo de cambio oficial quedó así a casi 70 pesos de la banda superior del esquema cambiario, ahora en los $1.476,79, según informó el Banco Central. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de cambio precisó que “una baja diaria de la magnitud de la registrada hoy no se veía desde el 7 de mayo pasado”.

El dólar minorista retrocedió 85 pesos o un 5,6%, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El billete había alcanzado el viernes un máximo nominal de 1.515 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al púbico promedió $1.438,30 para la venta (baja de $85,45 o 5,6%) y $1.383,34 para la compra.

El precio del dólar blue descontó 45 pesos o un 3%, a $1.475 para la venta. El dólar marginal estuvo operado en un máximo nominal de $1.520 el viernes 19.

Luego de haber alcanzado máximos cercanos a los $1.600, los dólares financieros -implícitos en activos bursátiles que son negociados en simultáneo en la plaza local y el exterior- cayeron unos 139 pesos en el día. El “contado con liquidación” mediante bonos finalizó pactado a $1.437,09 (-8,8%), mientras que el dólar MEP alcanzó los $1.428,60 (-8,9%).

Todos los contratos de dólar futuro registraron importantes caídas en un rango de 5,4% a 7,1%, según datos de A3 Mercados. El monto operado en pesos fue equivalente de USD 1.596,3 millones, con un muy alto interés abierto ahora en los 8.942,4 millones de dólares. Las posturas más negociadas fueron las de vencimiento próximo. Para el cierre de septiembre quedó a $1397,50 (-5,4%), mientras que al cierre de octubre -pasadas las elecciones- cerró a 1.440,50 (-6,8%), en ambos casos, debajo del techo de la banda cambiaria prevista por el Gobierno.