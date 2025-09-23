Milei partió ayer para hablar en la ONU y reunirse con Trump

Buenos Aires. El presidente Javier Milei despegó ayer desde suelo argentino con rumbo a los Estados Unidos a última hora de este lunes 22 de septiembre. Allí, el jefe de Estado argentino tiene previsto exponer ante la asamblea de Naciones Unidas (ONU) que se realizará el día miércoles. El viaje también incluye una reunión de Estado con el presidente norteamericano Donald Trump.

El viaje de Milei estaba previsto inicialmente para el domingo. Sin embargo se pospuso un día. Durante la jornada de ayer, el presidente condujo una reunión de Gabinete y un nuevo encuentro de la mesa política de su gobierno. Las reuniones en Casa Rosada estuvieron atravesadas por el fuerte respaldo financiero que hizo público, en paralelo, el gobierno estadounidense a la gestión Milei.

Así, Trump ratificó que el libertario es un aliado estratégico en la región, y ese alineamiento geopolítico se traducirá, en breve, en un préstamo que le servirá al gobierno argentino para contener la presión cambiaria ante la demanda de dólares.

Si bien el crédito no se formalizó, la manifestación pública del secretario del tesoro estadounidense, Scott Bessent, y la reacción en el mismo sentido de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tuvieron un impacto inmediato que calmó a los mercados, hizo bajar el precio del dólar por debajo del techo de la banda cambiaria e impulsó los bonos argentinos al alza.

La comitiva estará integrada por la secretaria general, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni, quienes llegarán a Manhattan hoy por la mañana.

Según el cronograma inicial, el Presidente ocuparía la mañana viendo la intervención de Trump en el debate de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas y a las 12:45 tiene programada una bilateral con él.

A las 20:00, participaría de la habitual recepción ofrecida por el mandatario norteamericano a todos los invitados al encuentro de la ONU, por lo que volverían a cruzarse.

El miércoles, la jornada de Milei iniciaría a las 12:45, con su intervención en la Asamblea General, donde hablará una vez más ante los principales líderes mundiales.

A las 19:55, asistiría a la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde recibirá el reconocimiento de la mano del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, último día de Milei en Nueva York, según el primer itinerario, estaba previsto un encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para luego participar de la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

A las 19:15 tenía agendada una reunión con el titular del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Finalmente, a las 22:00 de ese día el Presidente tomaría el vuelo especial que lo llevaría de regreso a Buenos Aires, en donde aterrizaría alrededor de las 8:30.