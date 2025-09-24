Apoyo de Trump: bajó el dólar y el riesgo país cayó 6 por ciento

País. La operatoria financiera de este martes terminó nuevamente con saldo positivo, para ratificar la tendencia del lunes, con una señal explícita del presidente de los EEUU, Donald Trump, quien manifestó públicamente su respaldo a la Argentina tras entrevistarse con Javier Milei, en el marco de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Trump le manifestó a Milei su “completo y total respaldo para la reelección como Presidente”, y lo calificó “como un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

La declaración del mandatario norteamericano impulsó a una fuerte alza en la cotización de los títulos públicos en dólares de Argentina -que legó hasta 11%- y una caída del riesgo país por debajo de los 1.000 puntos -piso intradiario de 954 puntos-. Aunque esa dinámica se moderó con el cierre de las operaciones, profundizó la senda de recuperación del lunes.

El indicador de JP Morgan, mostró un descenso de 66 unidades, en los 1.023 puntos básicos. Vale recordar que este indicador llegó a un reciente máximo intradiario de 1.516 puntos el viernes, después de haberse disparado más de 500 unidades tras la derrota electoral del oficialismo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.

Los títulos soberanos bajo ley extranjera, conocidos en el mercado como Globales -con ley extranjera-, evidenciaron alzas considerables en sus cotizaciones, de un 3% en promedio en Wall Street. En la Bolsa porteña destaca el ascenso de 6,8% en el Bonar 2029 (AL29) en dólares con ley argentina.

El dólar al público finalizó ofrecido a $1.385 para la venta en el Banco Nación, con un descenso de 45 pesos o un 3,1% en el día. El billete minorista llegó a operarse a 1.375 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.391,95 para la venta (baja de 46,35 pesos o 3,2%) y $1.338,06 para la compra.

El monto operado en contratos de dólar futuro volvió a ser muy elevado, equivalente a USD 2.010,5 millones, con un interés abierto de 8.940,4 millones de dólares. Según datos de A3 Mercados, las bajas para el dólar futuro se moderaron a un rango de 1,2 a 2,4 por ciento.

