Swap millonario y compra de bonos: el plan de EE.UU. para sostener a la Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que su país negocia con el Banco Central argentino una línea de swap por USD 20.000 millones, en el marco de un paquete de asistencia financiera que incluye un crédito stand-by y la compra de bonos soberanos.

El funcionario hizo pública la decisión a través de un comunicado tras el encuentro mantenido en Nueva York entre el presidente argentino Javier Milei y Donald Trump. “El Tesoro está en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, precisó.

Bessent también aseguró que Estados Unidos está preparado para otorgar un crédito stand-by a través del Exchange Stabilization Fund, además de comprar deuda argentina tanto en el mercado primario como secundario. “La administración norteamericana está lista para hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino”, señaló.

En paralelo, indicó que trabajan junto al gobierno de Milei para poner fin a la exención fiscal de los exportadores de materias primas que liquidan divisas, en un intento por reforzar el ingreso de dólares a las arcas oficiales.

El anuncio fue acompañado de un fuerte respaldo político de Donald Trump, quien dio a Milei lo que describió como una “rara muestra de confianza a un mandatario extranjero”. Según Bessent, varias empresas estadounidenses ya manifestaron su disposición a realizar inversiones directas en distintos sectores de la economía argentina, en caso de que los resultados electorales despejen el escenario político.

“El presidente Milei ha logrado una consolidación fiscal impresionante y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de la Argentina a la prosperidad”, destacó el secretario del Tesoro.

Con estas definiciones, Washington dejó en claro que busca blindar al gobierno argentino frente a la volatilidad cambiaria y al riesgo de default, en un momento en el que los mercados locales se mostraban inquietos tras el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.